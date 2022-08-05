Велосипедист из Коми получил 132 тысячи рублей из-за открытого люка

Фото: УФССП Коми

В Сыктывкаре велосипедист пострадал из-за открытого люка, сообщили в УФССП Коми. Суд признал, что житель столицы пострадал из-за ненадлежащей установки, и постановил выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 132 тыс. руб.

Уточняется, что его переднее колесо провалилось в люк дождеприемника на проезжей части улицы Морозова, после чего велосипедист упал и получил травму. Суд признал вину муниципального предприятия, которое владеет канализацией на участке дороги, и обязал выплатить компенсацию.

Добровольно организация сделать выплату отказалась, в связи с чем приставы вынесли постановление о выплате исполнительского сбора.

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