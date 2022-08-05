«Ваши близкие покоятся на свалке»: жители Печоры пожаловались на состояние кладбища

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В Печоре местные жители пожаловались на состояние кладбище Ниб. В социальных сетях появилось сообщение о том, что на нем образовались горы мусора, и попросили доносить отходы до контейнера.

– Убирая на могилах своих родственников не нужно складировать траву в непредназначенных для этого местах, – обратился автор поста.

Житель напомнил, что траву можно рассыпать под растущие вдоль кладбища деревья, но только без мешков и пакетов, а демонтированные памятники отнести в специальное место.

– Прежде чем бросить мусор подумайте, ваши близкие покоятся на свалке. Кладбище не заканчивается за оградкой или могилой, – заключил он.

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