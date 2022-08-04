В Сыктывкаре строят детский сад на 270 мест

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре продолжается строительство нового детского сада на 270 мест. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дошкольное учреждение в микрорайоне Кочпон-Чит. Оно рассчитано на 270 мест. На сегодняшний день на объекте оборудован фундамент и каркас здания. Кроме того, проведены наружно-инженерные сети, и начато благоустройству прилегающей территории. За два месяца в детском саду обустроят тепловой контур и инженерные коммуникации. За это же время благоустроят площадки, а также выполнят строительно-монтажные, отделочные работы и оснащение детского сада.

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