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Общество5 августа 2022 8:35

«Долго лежал и улыбался»: житель Коми неожиданно стал миллионером

Молодой сыктывкарец выиграл в лотерею более 1,5 млн рублей
Источник:kp.ru
Фото: «Рапидо 2.0»

Фото: «Рапидо 2.0»

Житель Коми Евгений Цивилев выиграл в лотерею крупную сумму. Общий размер его выигрыша составил 1 527 840 рублей, рассказали в пресс-службе «Столото». Сейчас Евгений уже оформил свой приз.

Победитель рассказал, что участвует в лотереях около года, и не рассчитывал выиграть сумму более 100 тыс. руб. Свою удачу он решил испытать 25 июля в приложении, и через несколько часов пришло оповещение о выигрыше.

— Я тут же разбудил супругу, но она подумала, что я шучу. Махнула на меня рукой и отвернулась на другой бок. А я больше уснуть не смог, долго лежал и улыбался, – отметил Евгений.

Пока что мужчина не знает, как распорядится выигрышем.

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