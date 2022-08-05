Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 9:45

Самолет из-за невыпуска шасси совершил аварийную посадку в одном из аэропортов Коми

Источник:kp.ru
Фото: Фото Авиационные новости 24

Фото: Фото Авиационные новости 24

Накануне, 4 августа, в ухтинском аэропорту самолет Piper-34 совершил жесткую посадку. По предварительным данным, причина была в невыпуске передней стойки шасси.

Воздушным судном в момент произошедшего управлял 62-летний пилот. Мужчине пришлось посадить самолет на взлетно-посадочную полосу аварийно., сообщили в группе «Авиациионные новости».

В результате произошедшего сам самолет получил повреждения винтов и створки носового шасси. О пострадавших информации нет. По факту случившегося проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Близ села Пезмег жители Коми заприметили неопознанный летающий объект (подробнее)