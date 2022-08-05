Новую инфекционную больницу и поликлинику в Коми достроят к концу 2024 года

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Республиканскую инфекционную больницу и поликлинику в Лесозаводе построят предположительно в конце 2024 года, сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Поясняется, что с предыдущим подрядчиком был расторгнут контракт в марте 2022 года из-за того, что организация не смогла выполнить свои обязательства. В мае, по предоставленным данным, был заключен договор с новой компанией. Срок окончания строительно-монтажных работ – середина декабря 2023 года.

Проектно-сметная документация для поликлиники должны быть готова в марте 2023 года. Окончание всех работ запланировано на конец 2024 года

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