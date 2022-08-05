Более 1800 семей Коми воспользовались ежемесячной выплатой из маткапитала

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С 2018 года более 1800 семей Коми воспользовались ежемесячной выплатой из материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

Речь идет о семьях, в которых родился или усыновлен второй ребенок. Правом на ежемесячные денежные выплаты воспользовались 1845 семей. Ее размер составляет 17061 рубль. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать 36852 рубля. С начала 2022 года выплату получают 806 семей.

Подать заявление можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Сделать это можно на портале госуслуг, на сайте ПФР, в МФЦ и клиентские службах Пенсионного фонда.

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