В наркодиспансере Коми незаконно потратили 29 миллионов на премии начальству

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Бывший главный врач Коми республиканского наркологического диспансера и его заместителя по экономике незаконно потратили 28,7 миллиона рублей на премии начальству. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С 2007 по 2014 год фигуранты присвоили деньги, выплатив премии ряду сотрудников, которые в дальнейшем должны были вернуть часть суммы. Таким образом главврач и его зам украли 235 тысяч рублей.

С 2007 по 2015 год злоумышленники потратили 28,7 миллиона рублей на необоснованные стимулирующие выплаты, премии и надбавки административно-управленческому персоналу. Кроме того, 60 работникам незаконно отказали в начислении компенсационной выплаты за оказание медицинской помощи пациентам, больным СПИДом и ВИЧ-инфицированным. В общей сложности работники не получили почти 2,7 миллиона рублей.

Суд оштрафовал экс-главврача на 240 тысяч рублей, а его зама – на 190 тысяч рублей. Кроме того, им на два года запретили занимать ряд должностей. С приговором защитники осужденных не согласились, заявив, что обоих нужно оправдать. Однако Верховный суд Коми не стал менять им наказание.

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