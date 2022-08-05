В Сыктывкаре пятеро подростков совершили 27 краж

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В Сыктывкаре пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет обвиняют в совершении 27 краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, с июля 2021 года по май 2022 года группа подростков 15-17 лет и их совершеннолетний приятель обворовывали сетевые магазины. Часть преступлений злоумышленники совершали в одиночку, часть – группой. Обычно их добычей становился алкоголь, сыр «Ламбер» и сливочное масло. Однажды им удалось украсть 16 бутылок вина «Абрау Дюрсо». Сообщники специально надевали на себя мешковатую одежду, к которой были пришиты дополнительные карманы, а также сделаны разрезы на подкладке.

Почти всегда кражи фиксировали камеры, и подростки даже знали о заведенных на них уголовных делах. Однако злоумышленники чувствовали безнаказанность и продолжали воровать. В общей сложности они совершили пять краж. На счету юношей также хищение велосипедов и телефона.

Ранее все пять фигурантов дела привлекались к уголовной ответственности. Уголовное дело направили в суд.

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