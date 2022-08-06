Медвежьи следы и запах привели к телу одного из пропавших в мае рыбаков из Коми

Фото: архив КП

В Инте возле реки Большой Кочмес нашли тело одного из пропавших рыбаков, которые исчезли еще 26 мая. Спасатели рассказали, что к останкам их привел запах и медвежьи следы.

Специалисты отряда «Спас Коми» выезжали на поиски мужчин 63 и 51 года в четвертый раз. Найти одного из пропавших им удалось 4 августа. Изначально к месту утопления они отправились на лодке, но обнаружили, что река обмелела и вернулись на берег.

В результате к телу 63-летнего мужчины их привел запах разложения и следы, которые оставил медведь. Поиски второго все еще продолжаются, передали в «Комиинформ.

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