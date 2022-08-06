Житель Коми кидался на фельдшеров скорой и кричал на них матом

Фото: архив КП

Минувшей ночью, 6 августа, очевидцы из Ухты рассказали, что местный житель ругался матом на сотрудников скорой помощи, кидался на них и оторвал боковое зеркало у автомобиля.

Звук сирен и шум свидетель произошедшего услышал в 1:07. Когда он решил посмотреть в окно, то увидел, карету скорой помощи у продуктового магазина на Карла Маркса, 108. Рядом с магазином на лестнице был молодой человек, который и начал дебош.

Сотрудники скорой помощи отказывались забирать ухтинца и начали кому-то звонить. Сам парень еле стоял на ногах и был довольно агрессивным, пытаясь проникнуть внутрь. Очевидец предположил, что фельдшеры в тот момент звонили в полицию, отметили в издании «Про город».

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