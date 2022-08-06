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Общество6 августа 2022 17:00

В Сыктывкаре с 8 по 19 августа изменят движение трех автобусов

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара проинформировала об изменении маршрутов движения трех автобусов – 1, 23 и 25. Решение принято на период с 8 по 19 августа из-за ремонта дорожного покрытия на участке улицы Куратова от Советской до Кирова.

Согласно предоставленным данным, автобус № 1 будет теперь ехать по следующим улицам: Кирова — Домны Каликовой — Ленина — Орджоникидзе, а затем по обычному маршруту. Обратно в таком же порядке.

Для автобуса № 23 предусмотрена следующая схема объезда: Ленина - Домны Каликовой - Кирова - по маршруту. В обратном направлении по тем же улицам.

Автобус № 1 не будет останавливаться на следующих пунктах: «Баня № 3», «Национальный музей», «Ленина». Автобусы № 23, 25: «Национальный музей», «Баня № 3».

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