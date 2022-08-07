«Это просто душегубка»: в Сыктывкаре жители столкнулись с вопиющим случаем

Фото: архив КП

Жительница Сыктывкара пожаловалась на водителя и кондуктора автобуса, следовавшего по маршруту №11. По словам пострадавшей, она наткнулась на хамство, пожаловавшись на жару автобусе. Женщина рассказала, что ей посоветовали прогуляться или вызвать такси, когда она сообщила, что температура в салоне в тот момент достигла 35 градусов.

Сыктывкарка отметила, что в такую температуру салон автобуса похож на душегубку, поразившись спокойствием других пассажиров. По ее словам, несмотря на то, что люди задыхаются от жары, они «едут и молчат».

– Это просто ужас, – резюмировала жительница столицы.

На жалобу пострадавшей ответил представитель перевозчика, сообщив, что кондиционер не предусмотрен заводом-изготовителем. Грубость со стороны работников маршрута он никак не прокомментировал.

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