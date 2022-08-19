Власти Сыктывкара предупредили об ограничении движения на улицах Кирова и Ленина

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара предупредила, что сегодня, 19 августа, будет ограничено движение на улицах Ленина и Кирова. Сообщается, что решение принято в связи с открытием улиц Советская и Домны Каликовой.

На улице Кирова ограничат движение от улицы Кирова до Куратова, уточняется в сообщении. Решение принято в связи с открытием Советской улицы.

Движение по улице Ленина через Стефановскую площадь будет запрещено из-за возобновления одностороннего движения на улице Домны Каликовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре за 149 тысяч рублей продают Эйфелеву башню (подробнее)