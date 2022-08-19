В Коми в страшной аварии погиб 27-летний мужчина, личность умершей женщины устанавливается

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Коми на трассе Сыктывкар — Ухта столкнулись Lada и грузовой Volvo. В результате удара погибли два человека, которые находились в салоне отечественной легковушки. По предварительным данным, это 27-летний молодой человек и женщина, личность которой не установили до сих пор.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, водитель Lada выехал на встречку, где врезался в грузовик. Столкновение было фатальным: машина превратилась в груду металла, а у людей шансов выжить не было совсем.

Специалисты выясняют, кто был за рулем легковушки, так как расположение тел в смятом авто размыло картину произошедшего. По данному факту начато разбирательство.

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