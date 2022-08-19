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Происшествия19 августа 2022 9:36

Второй раз за сутки в Коми человек оказывается под колесами поезда

В Коми на станции «Язель — Усть-Вымь» 22-летний парень попал под колеса поезда
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми произошел очередной инцидент с участием поезда. В Усть-Вымском районе республики 22-летний парень оказался под колесами локомотива.

Известно, что ЧП было зафиксировано на станции «Язель — Усть-Вымь». Молодой человек не успел перейти железнодорожные пути. Чтобы избежать столкновения, машинист поезда применил экстренное торможение, что спасло парня от смерти, но не от травм.

- Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В настоящее время молодой человек госпитализирован, - сообщили в транспортной полиции.

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