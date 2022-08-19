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С воскресенья, 21 августа, в Сыктывкаре отменят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства Эльмира Ахмеева.

Особый противопожарный режим ввели еще в июне. Он до сих пор действует во всех населенных пунктах. В Сыктывкаре этот режим отменят с 21 августа. Такое решение было связано с тем, что лесопожарная обстановка стабилизировалась. С мая по 31 июля в столице Коми не произошло ни одного лесного пожара. Во всех других муниципалитетах, за исключением Воркуты, такие случаи были. Всего за сезон в Коми зарегистрировали 395 лесных пожаров. Общая их площадь составила 28,6 тысячи гектаров.

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