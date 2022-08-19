В Ухте из-за крупного лесного пожара стоит смог над городом

Фото: архив КП

В Ухте из-за лесного пожара площадью три гектара стоит смог над городом.

– Почему весь город в дыму? Что горит? – написал один из местных жителей в социальных сетях.

По его словам, дымом пахло вечером в четверг, но такой дымки не было. Выяснилось, причиной такой ситуации стал пожар. В четырех километрах от Борового горит три гектара леса. В настоящее время пожарные тушат огонь. Как передает информационная программа «День», ранее был потушен пожар в трех километрах от Зерюнова.

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