На сыктывкарских заправках подорожал бензин

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре подорожал бензин. Об этом свидетельствуют цены на столичных станциях.
На некоторые позиции цены повысились сразу на четыре рубля. Больше всего топливо выросло в цене у компании «Лукойл».
Как сообщает издание «Комиинформ», стоимость бензина начала расти в начале этой недели.
Компания «Лукойл»
АИ-92 - 46,07, подорожал на 3 рубля 76 коп копеек
АИ-95 - 49,27, подорожал на 4 рубля 35 копеек
100 - 60,61, подорожал на 94 копейки
ДТ - 55,11, подорожал на 30 копеек
«Движение Коми»
АИ-92 - 47,77, подорожал на 2 рубля
АИ-95 - 50,77, подорожал на 2 рубля
ДТ - 55,77, подорожал на 1 рубль 22 копейки
«Движение Коми» цены не изменились
АИ-92 - 41,60 рублей
АИ-95 - 43,60 рублей
ДТ - 54,50 рубля.
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