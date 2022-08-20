На сыктывкарских заправках подорожал бензин

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре подорожал бензин. Об этом свидетельствуют цены на столичных станциях.

На некоторые позиции цены повысились сразу на четыре рубля. Больше всего топливо выросло в цене у компании «Лукойл».

Как сообщает издание «Комиинформ», стоимость бензина начала расти в начале этой недели.

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 46,07, подорожал на 3 рубля 76 коп копеек

АИ-95 - 49,27, подорожал на 4 рубля 35 копеек

100 - 60,61, подорожал на 94 копейки

ДТ - 55,11, подорожал на 30 копеек

«Движение Коми»

АИ-92 - 47,77, подорожал на 2 рубля

АИ-95 - 50,77, подорожал на 2 рубля

ДТ - 55,77, подорожал на 1 рубль 22 копейки

«Движение Коми» цены не изменились

АИ-92 - 41,60 рублей

АИ-95 - 43,60 рублей

ДТ - 54,50 рубля.

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