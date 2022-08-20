В Коми насмерть разбился 43-летний водитель «четверки»

Фото: архив "КП"

В Корткеросском районе Коми произошло смертельное ДТП, унёсшее жизнь молодого мужчины. По данным республиканской Госавтоинспекции, аварии случилась около деревни Лопыдино.

Известно, что за рулём «четверки» был 43-летний мужчина, который не справился с управлением и врезался в дерево. От удара водитель отечественной легковушки умер на месте ДТП. Также в ДТП пострадал 30-летний пассажир авто.

По данному факту начато разбирательство.

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