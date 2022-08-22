В Коми во время фаер-шоу в честь 100-летия республики пострадал человек

Фото: архив "КП"

В Печоре местный житель с тяжёлыми травмами оказался на больничной койке. Мужчина пострадал во время фаер-шоу на Юбилейной площади. Известно, что травмы не связаны с пиротехникой.

Оказалось, что печорец пострадал в драке, которая завязалась между ними и другим горожанином. В результате боя мужчина упал головой о бетон.

Сейчас родственники ищут свидетелей инцидента, а следователи начали проверку.

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