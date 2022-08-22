Из-за курильщика многодетная семья Коми осталась без крыши над головой

Фото: vk.com/public215475836

В Каджероме сгорел полностью многоквартирный дом, в котором жили многодетная семья и пенсионеры. Предварительная причина пожара до боли банальна: непотушенная сигарета. Из-за роковой ошибки десятки людей теперь остались без крыши над головой, денег, документов и одежды.

На момент происшествия температура воздуха в Каджероме прогрелась до +35 градусов, стояла жаркая сухая погода. При таких условиях достаточно одной минуты, чтобы пламя охватило сухое, старое строение.

Ликвидировали пожар, который начался в четыре часа дня 20 августа, только в семь утра следующего дня.

Сейчас в Каджероме Печорского района открыт сбор для 12 семей. Погорельцам нужны одежда и обувь. Подробности можно узнать в группе.

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