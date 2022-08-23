В страшной аварии под Ухтой погибла 17-летняя девушка, еще четверо пострадали

Фото: ГИБДД по Коми

Под Ухтой произошла смертельная авария, унёсшая жизнь подростка. О трагедии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

По данным Госавтоинспекции, ДТП было зафиксировано накануне, 22 августа, днём на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар в направлении деревни Аким (на 7 км). Молодой водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и отправил легковушку в кювет, где она опрокинулась. В этот момент в салоне было пять человек: 19-летний водитель, девушки в возрасте 17 и 16 лет, мальчик 12 лет и подросток 17 лет.

Известно, что поездку не пережила 17-летняя девочка. Она умерла до приезда медиков. Также 16-летняя пассажирка находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

Пассажир 12 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом предплечья, госпитализирован. Он тоже ехал не пристегнутым.

Пассажир 17 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы, отправлен в больницу. Он был на переднем сидении, пристегнут ремнем безопасности.

Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом кисти госпитализирован. За рулём он с 2022 года.

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