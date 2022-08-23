В соседнем с Коми НАО вводится режим ЧС

Фото: пресс-служба администрации НАО

Из-за обмеления Печоры в Ненецком автономном округе вводится режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Река Печора обмелела, и это привело к нарушению транспортного сообщения. Бездудный отметил, что пока паромы между Коми и НАО не курсируют. Пока, по его словам, прогноз неблагоприятный. Губернатор добавил, что жители НАО возвращаются из отпусков и не могут попасть в Нарьян-Мар.

– В связи с этим принял решение ввести режим ЧС, – сообщил Бездудный.

Для оставшихся в Коми людей организуют проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар – Усинск. Их будут сопровождать сотрудники ГИБДД и спасатели. Из Сыктывкара начнут курсировать вывозные чартеры. Кроме того, дополнительный рейс в НАО предусмотрен из Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за обмеления рек в Коми возобновили авиаперевозки