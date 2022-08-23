В Сыктывкаре «Лада» сбила 10-летнего ребенка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 22 августа, в Сыктывкаре «Лада Ларгус» сбила 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.10. 60-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по улице Морозова со стороны Димитрова в сторону Станционной. Напротив дома №117 водитель не заметил и сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу на красный свет.

В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому лба и ссадину лица. Ребенка увезли в больницу.

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