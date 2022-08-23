Сыктывкарку посадили за кражу продуктов на 286 рублей

Фото: архив КП

В Эжвинском районе Сыктывкара 25-летнюю местную жительницу признали виновной в мелком хищении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле 2020 года сыктывкарку приговорили к трем годам лишения свободы. При этом девушке предоставили отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Однако горожанка вновь пошла на преступление. В мае 2022 года злоумышленница украла из магазина продукты на сумму 286 рублей. В итоге сыктывкарку приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарец украл ящик ананасов и пьяным пнул машину