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Происшествия23 августа 2022 11:18

Сыктывкарку посадили за кражу продуктов на 286 рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Эжвинском районе Сыктывкара 25-летнюю местную жительницу признали виновной в мелком хищении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле 2020 года сыктывкарку приговорили к трем годам лишения свободы. При этом девушке предоставили отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Однако горожанка вновь пошла на преступление. В мае 2022 года злоумышленница украла из магазина продукты на сумму 286 рублей. В итоге сыктывкарку приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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