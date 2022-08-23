В Екатеринбурге заметили дым от лесных пожаров Коми

Фото: архив "КП"

Дымка от лесных пожаров в Коми дошла до Екатеринбурга. Об этом рассказали синоптики Уральского гидрометеоцентра. По данным метеорологов, дым распространяется на тысячи километров и способствует этому устойчивая атмосферная антициклоническая циркуляция.

К слову, пока дымка не доставляет больших неудобств жителям Екатеринбурга: ее еле заметно и она не имеет запаха.

- Второй день легкая дымка отмечается и в Екатеринбурге, существенного запаха гари не ощущается. На снимке полярно-орбитального космического аппарата видны очаги природных пожаров в Ханты-Мансийском АО и Республике Коми, - цитирует Уральский гидрометцентр главного синоптика Галину Шепоренко. В беседе с корреспондентом ТАСС синоптик уточнила, что легкая дымка в Екатеринбурге наблюдается из-за природных пожаров в ХМАО и Коми.

Ранее сообщалось, что утром 22 августа в Екатеринбурге ощущался запах гари, в некоторых районах наблюдалась дымка. Отмечается, что путь распространения дымов проходит на юг в соответствии с северным ветром со скоростью 5-12 м/с.

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