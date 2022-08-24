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Общество24 августа 2022 4:45

В Сыктывкаре спасатели вызволили из трехметрового колодца собаку

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре спасатели вызволили из беды собаку. Четвероногий друг человека провалился каким-то образом в колодец и не смог выбраться самостоятельно.

Сотрудникам «Спас-Коми» позвонили сотрудники дорожных служб, которые сообщили, что ведут работу на улице Первая промышленная. Животное, по им словам, упало в яму при неизвестных обстоятельствах. Сами спасти собаку они не могут, так как опасаются ее.

Прибывшие спасатели спустились по лестнице в трехметровую яму, которая была заполнена водой. Сотрудник ведомства погладил собаку и показал, что не опасен для нее, а после обвязал пса веревкой и достал на поверхность, сообщили в «Комиинформ».

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