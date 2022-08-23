В Коми возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летней девочки в ДТП

Фото: УГИБДД по Коми

В Коми возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летней девочки в аварии, произошедшей 22 августа на участке дороги «Ухта - деревня Аким». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

19-летний водитель отечественной легковушки, везший четверых несовершеннолетних, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП погибла 16-летняя девочка, находившаяся в салоне авто, ее ровесница была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Пассажир 12 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом предплечья, госпитализирован. Он тоже ехал не пристегнутым.

Пассажир 17 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы, отправлен в больницу. Он был на переднем сидении, пристегнут ремнем безопасности.

Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом кисти госпитализирован. За рулём он с 2022 года.

- В настоящее время следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося, получение и закрепление доказательственной базы, - заключили в СК.

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