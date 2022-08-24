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Общество24 августа 2022 5:15

Житель Коми увидел следы медведя и пропал

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усинске спасатели выезжали на поиски 51-летнего рыбака, который отправился с друзьями на озеро Писяты с друзьями и пропал. Примечательно, что незадолго до пропажи он позвонил своей маме и рассказал, что видел следы медведя.

После того, как сын женщины не вышел на связь, она обратилась в службу спасения. Когда сотрудники «Спас-Коми» приехали в предположительное место, то узнали, что с мужчиной все хорошо – он отдыхает в компании друзей, а телефон просто сел, сообщили в «Комиинформ».

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