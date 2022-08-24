Глава Усинска обратился с экстренным сообщением к местным жителям

Фото: Николай Такаев
Глава Усинска Николай Такаев в социальных сетях опубликовал пост с призывом к местным жителям. В своем сообщении он призвал не паниковать и соблюдать меры безопасности. Решение опубликовать сообщение руководитель муниципалитета принял из-за задымления.
– По итогам ежедневного авиамониторинга Лесопожарного центра действующих пожаров и возгораний на территории нашего муниципалитета не зафиксировано. Не стоит паниковать по поводу задымления и запаха гари, – проинформировал Такаев.
По словам мэра, задымление над городом может возникнуть из-за ветра со стороны Печорского района, где горит лесной массив.
Глава администрации попросил соблюдать меры безопасности и обращаться в Службу спасения.
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