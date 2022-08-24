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Происшествия24 августа 2022 5:24

Пострадавший во время фаер-шоу в Коми звукорежиссер впал в кому

Источник:kp.ru
Фото из личного архива Виктора Ф.

Фото из личного архива Виктора Ф.

Стала известна личность пострадавшего во время фаер-шоу в Печоре мужчины. Им оказался звукорежиссёр и организатор праздника Виктор Ф. Он подрался с местным жителем и получил тяжёлые травмы головы.

По предварительным данным, на него напал печорец, который толкнул Виктора и тот упал на бетон головой. Звукорежиссёра экстренно госпитализировали в больницу, где он впал в кому.

Сейчас полиция пытается установить причины и обстоятельства произошедшего, а родные Виктора просят свидетелей избиения помочь им в расследовании.

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