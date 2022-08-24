Против главы Коми Канада ввела санкции

Фото: пресс-служба главы Коми

Канада ввела санкции против главы Коми Владимира Уйбы. Он попал в список вместе с 26 российскими губернаторами.

Данное решение Канада приняла в связи с расширением пакета санкций. Ограничительные меры также коснулись одной организации и 62 физических лиц.

Напомним, месяц назад Владимир Уйба попал в санкционный список Великобритании. Санкции подразумевают запрет на поездки россиян в Британию и замораживание их активов.

Согласно списку, опубликованному на сайте правительства Канады, под санкции попали губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пишет РИА Новости.

Под санкции также попали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава республики Коми Владимир Уйба (№920), губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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