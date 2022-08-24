В ДТП с двумя авто в Сыктывкаре пострадал мотоциклист

Фото: ГИБДД Сыктывкара

Во вторник, 23 августа, в Сыктывкаре произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 20.50. Несколько мотоциклистов ехали по Октябрьскому проспекту, и один водитель подрезал другого. Из-за этого один из них упал прямо на дорогу. При этом мужчина задел два проезжающих автомобиля. В результате пострадавший получил серьезные травмы. Мужчину увезли в больницу.

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