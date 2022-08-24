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Общество24 августа 2022 7:59

В Эжвинской больнице начали работать несколько лифтов

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Эжвинской больнице возобновили работу несколько лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

В июле в двух зданиях больницы выявили недостатки в шести лифтах, которые угрожали жизни или здоровью людей. Их приостановили на два месяца. Больница устранила недостатки, препятствующие эксплуатации пяти из шести лифтов. В связи с этим административное дело досрочно прекратили. Эксплуатация лифтов разрешена с 19 августа.

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