В Коми пьяный 19-летний парень без прав угнал «Газель»

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В Инте 19-летнего молодого человека подозревают в угоне ГАЗ-2747. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

«Газель» принадлежит мужчине 1957 года рождения. Интинец оставил машину на улице Дзержинского, и ее угнали. Сотрудники ГИБДД остановили «Газель» на улице Мира. За рулем был 19-летний молодой человек. Выяснилось, что ключи находились в замке зажигания, и злоумышленник этим воспользовался. В МВД подчеркнули, что юноша был прав и никогда не получал прав. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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