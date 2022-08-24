«В подъезде пахло мертвичиной»: в квартире Ухты найден труп мужчины

Фото: архив "КП"
В Коми трагически оборвалась жизнь мужчины из Ухты. Его тело было обнаружено в квартире по Социалистической улице, 1.
Соседи по лестничной площадке пожаловались спасателям на сильный запах тухлятины в подъезде. Жильцы дома указали на дверь, откуда, как им казалось, шел неприятный запах и сообщили, что долгое время никто не появлялся из этой квартиры.
Вскрывшие дверь спасатели обнаружили труп мужчины. Сейчас судебно-медицинская экспертиза пытается установить причины и обстоятельства смерти ухтинца. Начато разбирательство.
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