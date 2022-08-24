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Происшествия24 августа 2022 11:52

«В подъезде пахло мертвичиной»: в квартире Ухты найден труп мужчины

В ухтинской квартире найдено тело погибшего жителя Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь мужчины из Ухты. Его тело было обнаружено в квартире по Социалистической улице, 1.

Соседи по лестничной площадке пожаловались спасателям на сильный запах тухлятины в подъезде. Жильцы дома указали на дверь, откуда, как им казалось, шел неприятный запах и сообщили, что долгое время никто не появлялся из этой квартиры.

Вскрывшие дверь спасатели обнаружили труп мужчины. Сейчас судебно-медицинская экспертиза пытается установить причины и обстоятельства смерти ухтинца. Начато разбирательство.

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