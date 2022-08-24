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Общество24 августа 2022 13:00

Три города Коми дали наибольший суточный прирост зараженных COVID-19

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Сыктывкар, Ухта и Усинск стали самыми зараженными городами Коми. За сутки в муниципалитетах было обнаружено 68 новых случаев инфицирования ковидом. Всего же за последние 24 часа в Коми официально было подтверждено 108 фактов заболевания.

Отмечается, что первую строчку топа занял Сыктывкара. В столице Коми 39 человек получили за сутки положительный результат ПЦР-теста.

Также наибольший прирост был отмечен в Ухте – 19, а также Усинске – 10.

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