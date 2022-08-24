Три города Коми дали наибольший суточный прирост зараженных COVID-19

Фото: pexels.com

Сыктывкар, Ухта и Усинск стали самыми зараженными городами Коми. За сутки в муниципалитетах было обнаружено 68 новых случаев инфицирования ковидом. Всего же за последние 24 часа в Коми официально было подтверждено 108 фактов заболевания.

Отмечается, что первую строчку топа занял Сыктывкара. В столице Коми 39 человек получили за сутки положительный результат ПЦР-теста.

Также наибольший прирост был отмечен в Ухте – 19, а также Усинске – 10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Жешарте хирургическое отделение больницы вновь стало ковидным стационаром (подробности)