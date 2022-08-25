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Происшествия25 августа 2022 6:34

В Сыктывкаре пострадала 68-летняя пассажирка автобуса

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 24 августа, в Сыктывкаре пострадала 68-летняя пассажирка автобуса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в девять утра. 28-летний мужчина ехал за рулем автобуса ПАЗ по улице Мороозова. Когда он начал движение от остановки рядом с домом №156/1, в салоне упала женщина. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Кроме того, сотрясение мозга – под вопросом. Госпитализация женщине не потребовалась.

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