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Политика25 августа 2022 7:04

Рядовой из Коми скончался от полученных ран в госпитале Луганска

Источник:kp.ru
Фото из личного архива Юрия З.

Фото из личного архива Юрия З.

В Луганске погиб рядовой Юрий Зезегов. О гибели военнослужащего из Коми сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, мужчина умер от ран, которые получил в бою, в госпитале Луганска. Во время спецоперации Зезегов служил по контракту и был пулеметчиком стрелкового отделения.

Владимир Уйба принес искренние соболезнования семье уроженца села Усть-Кулом и пожелал близким сил и терпения.

- Вечная слава и вечная память нашему воину, защитнику земли русской Юрию Алексеевичу, - написал руководитель региона в соцсетях.

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