Пугающих медведей на Краснозатонском кладбище в Сыктывкаре решили отловить

Фото: архив КП.

Медведей, повадившихся гулять по Краснозатонскому кладбищу и пугать людей, было решено отловить. Минприроды договорились с охотником, который в ближайшее время получит разрешение на отлов косолапых.

Напомним, буквально вчера в сети появилось невероятное видео с похорон на кладбище в сыктывкарском Красном Затоне. Медведь, совершенно не стесняясь, пришёл на поминки, видимо, решил вместе со всеми принять участие в траурном мероприятии. Смелый мужчина, участник процессии, с помощью звуков включённой бензопилы прогнал косолапого.

Сейчас по всему кладбищу развешены объявления о частом выходе медведей с призывами быть предельно острожными и инструкциями, что делать, если на пути оказался потапыч.

Известно, что к отлову медведей на Краснозатонском кладбище присоединятся и правоохранительные органы, сотрудники которых взяли этот случай на контроль и выразили готовность оказать помощь охотнику в отлове.

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