Усть-Вымский район Коми перешел в режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

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Усть-Вымский район Коми ввел режим повышенной готовности из-за бушующих лесных пожаров. Об этом сообщили местные власти.

Сейчас в регионе действует пятый класс пожароопасности. Горожанам запрещено разводить костры, находиться в лесах, а также вводятся ограничение на приготовление еды на открытом воздухе.

- В связи с установлением высшего (пятого) класса пожарной опасности и возникновением лесных пожаров на территории район с 9:00 24 августа и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности, - говорится в сообщении.

На период его действия администрация обозначила дополнительные требования пожарной безопасности для граждан:

1. Запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда. 2. Вводятся дополнительные ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ. 3. Запрещено размещение мест торговли, связанных с приготовлением пищи с применением открытого огня в границах не менее 50 м от зданий и сооружений. 4. Вводится запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ на территориях поселений. 5. Вводится запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на территориях общего пользования.

Чтобы вызвать пожарных, необходимо позвонить с мобильного или городского телефона по номерам 01, 101, 112.

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