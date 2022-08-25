В Ухте из-за лесных пожаров введен режим ЧС

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Ухта ввела режим ЧС из-за лесных пожаров, которые горят рядом с городом. Об этом сообщил мэр Магомед Османов.

Сейчас в городе складывается неблагоприятная обстановка: стоит сильный запах дыма, над город стоит дымка, а горожане жалуются на ухудшение самочувствия. Ситуацию осложняет и тот факт, что в Ухте в ближайшее время не прогнозируется осадков.

- На месте пожара работает руководство и специалисты Коми лесопожарного центра, а также Ухтинского лесничества и добровольцы. В течение дня ожидается передислокация парашютистов – пожарных с других районов Коми в количестве 38 человек. С Красноярского края планируется прибытие 50 специалистов, которые будут задействованы на тушении пожаров возле Ухты, - рассказал мэр города.

Для ликвидации пожара со вчерашнего дня применяется вертолет Ми-8 с водосливным устройством, лесопожарный трактор и тяжелая техника. Наращивание группировки сил и средств продолжится. При необходимости будут использованы имеющиеся резервы.

- Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Для защиты гражданских построек и линии газопровода привлечены силы МЧС в достаточном количестве. На территории МОГО «Ухта» введён режим «Чрезвычайная ситуация» для принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров. Ситуация находится на особом контроле. Прошу всех жителей сохранять спокойствие и ограничить пребывание в лесах, - подчеркнул Османов.

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