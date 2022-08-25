В Воркуте начинается отопительный сезон

Фото: архив КП
В четверг, 25 августа, ООО «Воркутинские ТЭЦ» начинает отопительный сезон. Об этом говорится в постановлении местной администрации.
Отопительный сезон начнется в 23.00. С 14 июня по 25 августа на ЦВК и ТЭЦ-2 ремонтировали оборудование, здания и сооружения. На тепломагистралях провели гидравлические испытания тепломагистралей и устранили дефекты. На объектах имеются запасы резервного топлива, а персонал прошел дополнительные инструктажи. Начало отопительного сезона занимает от 1 до 3 суток.
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