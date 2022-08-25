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Общество25 августа 2022 12:21

В Воркуте начинается отопительный сезон

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В четверг, 25 августа, ООО «Воркутинские ТЭЦ» начинает отопительный сезон. Об этом говорится в постановлении местной администрации.

Отопительный сезон начнется в 23.00. С 14 июня по 25 августа на ЦВК и ТЭЦ-2 ремонтировали оборудование, здания и сооружения. На тепломагистралях провели гидравлические испытания тепломагистралей и устранили дефекты. На объектах имеются запасы резервного топлива, а персонал прошел дополнительные инструктажи. Начало отопительного сезона занимает от 1 до 3 суток.

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