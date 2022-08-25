Житель Коми получил восемь ударов ножом и выжил

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В Ухте 43-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство 45-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в мае на кухне общежития на проспекте Космонавтов. Между пьяными мужчинами возник конфликт. Фигурант схватил нож и как минимум восемь раз ударил знакомого в область груди, головы и рук. Пострадавший, получивший тяжкий вред здоровью, оказал активное сопротивление. Кроме того, ему своевременно оказали помощь. Поэтому мужчина остался жив. Суд приговорил злоумышленника к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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