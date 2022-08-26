В Сыктывкаре единственный санкционированный пляж закрывают 29 августа

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На 29 августа назначено официальное закрытие пляжа в Кируле. Об этом накануне сообщили власти Сыктывкара.
В сообщении уточняется, что под присмотром спасателей пляж будет оставаться ровно до того времени. Уже после обозначенной даты купание там будет небезопасным – дежурить на пляже никто не будет.
Тоже самое касается и обслуживания места для купания. Подрядная организация перестанет сопровождать пляж после закрытия.
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