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Общество26 августа 2022 5:45

В Сыктывкаре единственный санкционированный пляж закрывают 29 августа

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На 29 августа назначено официальное закрытие пляжа в Кируле. Об этом накануне сообщили власти Сыктывкара.

В сообщении уточняется, что под присмотром спасателей пляж будет оставаться ровно до того времени. Уже после обозначенной даты купание там будет небезопасным – дежурить на пляже никто не будет.

Тоже самое касается и обслуживания места для купания. Подрядная организация перестанет сопровождать пляж после закрытия.

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