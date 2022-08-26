В Коми 25-летний водитель Volkswagen Jetta вылетел в кювет, пострадал человек

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Усть-Вымском районе Коми произошло серьезно ДТП, которое чуть не закончилось трагедией. Неопытный молодой водитель отправил иномарку в кювет, где она опрокинулась.

По данным республиканской Госавтоинспекции, 25-летний мужчина за рулем Volkswagen Jetta не справился с управлением авто на 10 км трассы Айкино - Кослан. Машину занесла и она вылетела в кювет. От удара пострадала 20-летняя пассажирка иномарки.

- У 20-летней пассажирки диагностированы ссадина в области левого коленного сустава и острая реакция на стресс. Не госпитализирована. От более тяжких последствий девушку спасли пристегнутые ремни безопасности, - сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, управлявший автомобилем Volkswagen мужчина получил водительские права в этом году.

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