Сыктывкарец залез в открытое окно и ограбил квартиру

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В Сыктывкаре 35-летнего местного жителя подозревают в грабеже, его добычей стали 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице 28-й Невельской. Рано утром злоумышленник заметил открытое окно квартиры. Мужчина залез внутрь и забрал 20 тысяч рублей. В итоге машину, на которой ехал подозреваемый, остановили сотрудники ДПС. Водителя задержали. Ранее мужчина не раз был судим. Часть денег стражи порядка изъяли. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Согласно законодательству, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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