В Коми введут новую государственную награду

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

В Коми планируют ввести новую государственную награду - медаль «За верность долгу». Соответствующий законопроект внесли в республиканский Госсовет.

Документ разработали по поручению главы Коми Владимира Уйба. В пояснительной записке говорится, что такая медаль позволит отдать дань уважения и благодарности военным, правоохранителям, сотрудникам МЧС. Награду планируют вручать гражданским лицам за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Медаль можно будет получить за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, связанных с риском для жизни. Кроме того, такую награду планируют присваивать и посмертно. Госсовет рассмотрит законопроект 22 сентября.

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