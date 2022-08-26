Сыктывкарских чиновников заставили сделать тротуар и освещение на улице Панева

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Администрацию Сыктывкара обязали сделать тротуар и освещение на улице Панева. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Несмотря на многочисленные просьбы жителей, администрация не принимала мер по оборудованию тротуарами и освещением по улице Панева. Там ничего не делалось с 2015 года, хотя органы контроля не раз об этом напоминали. Прокуратура обратилась в суд. Администрацию Сыктывкара обязали обустроить тротуары и освещение до 31 августа 2023 года.

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